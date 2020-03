Bastien Larue, especialista do STATEC alerta, em declarações ao Contacto, que há "bloqueios nas cadeias de produção" no Luxemburgo.

Covid-19 bloqueia parte das empresas do Luxemburgo

Por falta de matérias primas, produzidas na China e noutros países, "há bloqueios nas cadeias de produção" das empresas do Luxemburgo. Ainda não há indicadores disponíveis, mas este "é um dos efeitos negativos diretos que o Covid - 19 está a ter nas empresas luxemburguesas", revela em declarações ao Contacto, Bastien Larue, especialista do Instituto Nacional de Estatística (STATEC) do Luxemburgo. "Há atrasos de entrega de produtos, por causa das ligações aéreas canceladas e dos bloqueios que estão a acontecer em vários países europeus que estão a provocar bloqueios na produção" na indústria do país, revela o especialista do STATEC. Estes é um dos "efeitos negativos da mundialização da produção de certos produtos".

Este especialista fala ainda do impacto das medidas sanitárias da prevenção, como colocar trabalhadores de quarentena, que também estão a afetar o funcionamento das empresas.

Depois há ainda "um impacto forte no setor do turismo e das companhias aéreas, pelo facto de muitos países estarem a desaconselhar as viagens", acrescenta. Também a hotelaria e restauração estão a ser afetadas "pelo cancelamento de inúmeros eventos.

O Covid -19 está a abalar os mercados financeiros e a economia em todo o mundo.

"Uma recessão é pouco provável mas não é impossível". Esta é a conclusão da revista "The Economist" sobre o impacto do Covid-19 na economia do planeta.

A OCDE prevê que a epidemia poderá reduzir a metade o crescimento económico mundial.



O FMI, as empresas e os governos estão em estado de alerta.

Desde a última semana de fevereiro que se registam quedas em quase todas as bolsas mundiais que tiveram uma das piores semanas das últimas décadas.

As consequências do vírus sobre a economia reduziram as previsões nas principais potências mundiais. Se o cenário não for muito negativo, ou seja, não durar muito tempo, a China será a economia mais abalada, com uma redução de 0,8%. Prevê-se que as economias dos países da Ásia e do Pacífico tenham perdas de 187 mil milhões de euros.

Os setores do turismo e da aviação são os mais afetados. Os prejuízos das companhias aéreas podem chegar aos cem mil milhões de euros, prevê a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Só a companhia aérea portuguesa TAP cancelou cerca de mil voos em março e abril.

O setor turístico da União Europeia (UE) perdeu dois milhões de dormidas e mil milhões de euros desde o início de janeiro devido à ausência de turistas chineses, revelou o comissário europeu do Mercado Interno.

Mas todas as empresas que dependem de abastecimento de empresa chinesas estão a ter dificuldades em renovar os stocks dos seus produtos o que pode levar ao desaparecimento de muitos produtos das lojas.