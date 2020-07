O primeiro-ministro vai anunciar as novas medidas para controlar a segunda vaga do coronavírus depois de reunir o Governo. Bettel já anunciou que "as medidas não serão suaves".

Covid-19. Bettel vai anunciar medidas duras domingo depois das 20 horas

O Governo fez saber que este domingo, 19 de julho, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, acompanhado da ministra da Saúde, Paulette Lenert, vão comunicar ao país as decisões do Conselho de Ministros, que está reunido desde as 20 horas, para combater o novo surto de coronavírus que assola o Grão-Ducado.

O primeiro-ministro tem reunido, esta semana, com vários especialistas para tomar as medidas adequadas para responder ao aumento de infeções que se vive no Luxemburgo. "São precisos ainda alguns dias para os especialistas perceberem qual é a situação da pandemia e saber o que é preciso ser feito", declarou na quarta-feira Bettel. Nessa altura, o primeiro-ministro alertou que se fosse preciso tomar medias no domingo "elas não serão suaves".

Aplicações de rastreio, fronteiras confinamento?

Ao Contacto, Paul Wilmes, investigador e porta-voz da 'task force Covid', deu o exemplo de Melbourne, na Austrália onde o rastreamento de contactos também ficou sobrecarregado no início deste mês, devido ao aumento de novos casos. E qual foi a medida adotada? “Melbourne impôs o confinamento de novo para que o rastreio de contactos covid-19 voltasse a níveis controláveis”.

Novo confinamento vai custar 3.695 milhões de euros à Austrália.

Mais de cinco milhões de habitantes voltaram a ficar confinados em casa, durante seis semanas, só saindo por razões profissionais, para ir comprar bens de primeira necessidade, além de outras raras permissões. Também as escolas voltaram a encerrar. Este novo confinamento vai custar 3.695 milhões de euros à Austrália.

Além desta cidade australiana, também outras regiões do mundo já regressaram também ao confinamento por razões idênticas, lembra este investigador da Uni e um dos autores do relatório “Análise dos números de casos covid-19 no Luxemburgo, à luz da situação atual” que alertou o Governo para a existência de uma segunda vaga no país. O crescimento exponencial de novos casos vai continuar e “os novos casos vão duplicar a cada sete ou oito dias”, como contou ao Contacto Paul Wilmes.

No entanto, os custos económicos de voltar a uma fase de mitigação e decretar um novo confinamento poderão ser insuportáveis, e provavelmente as autoridades governamentais vão optar por outro tipo de medidas, como restringir mais o desconfinamento e alterar normas de funcionamento de bares e restaurantes e convívios e apostar por novos métodos de rastreio.

Perante a situação atual deve ser “implementada o mais rapidamente possível uma aplicação (telemóvel) de rastreio segura para melhorar a eficácia do rastreamento de contactos”, aconselha este cientista da Universidade do Luxemburgo (UNI) entrevistado pelo Contacto.





