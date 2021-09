O Luxemburgo não regista atualmente uma explosão de casos positivos de covid-19, como no verão passado, mas o primeiro-ministro Xavier Bettel antevê um aumento de infeções com a rentrée e uma "certa estabilidade".

Bettel. "As oito pessoas nos cuidados intensivos não estão vacinadas"

Henrique DE BURGO O Luxemburgo não regista atualmente uma explosão de casos positivos de covid-19, como no verão passado, mas o primeiro-ministro Xavier Bettel antevê um aumento de infeções com a rentrée e uma "certa estabilidade".

Segundo os números apresentados esta tarde pelo chefe do Executivo, nas últimas 24 horas houve 144 novas infeções e atualmente há oito pessoas internadas nos cuidados intensivos, "todas elas sem vacinação".

As razões que levam as pessoas a não se vacinarem são precisamente uma das preocupações manifestadas por Xavier Bettel e pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, que prometeram analisar as dúvidas das pessoas e respondê-las com mais informações.

Para o primeiro-ministro, se há menos mortes ligadas à covid-19 é "graças à vacinação". Por isso, insiste no apelo à inoculação, como o "único meio para sair da pandemia".

Nesse sentido, Paulette Lenert anunciou que para atingir "a mais alta taxa possível", vai haver inoculação nas empresas e nas escolas. Mas "se não for atingida a taxa de vacinação desejada", Xavier Bettel avisa que poderá haver uma "mudança de paradigma", com o alargamento do regime CovidCheck em outubro, altura de um novo balanço.

Recorde-se que o Governo anunciou hoje que o Conselho de Ministros aprovou o prolongamento da atual lei covid até 18 de outubro, esperando-se a sua aprovação no Parlamento. Com esta mudança, a licença por razões familiares vai ser também alargada até essa data.



