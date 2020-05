O primeiro-ministro luxemburguês anuncia que os restaurantes poderão abrir a partir de 1 de junho se não houver descontrole da epidemia.

Covid-19. Bettel anuncia reabertura de comércio a partir de 11 de maio

Madalena QUEIRÓS O primeiro-ministro luxemburguês anuncia que os restaurantes poderão abrir a partir de 1 de junho se não houver descontrole da epidemia.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou o início da segunda fase de desconfinamento a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio.

O "comércio será reaberto na próxima segunda-feira, com algumas exceções", anunciou. "Os cabeleireiros e esteticistas também vão abrir , mas só com marcações", anunciou o primeiro - ministro. Também as bibliotecas, centros culturais, museus, CNA e os Arquivos Nacionais poderão abrir ao público nessa data.

Já os restaurantes "poderão abrir no dia 1 de Junho", se o número de casos de infetados no Luxemburgo se mantiver controlado.

"Mas terão que se receber menos clientes nesses espaços" e garantir que as distâncias de segurança são respeitadas.

Mais complicado será o caso dos bares e discotecas que terão que esperar para retomar a sua atividade.



São possíves contactos sociais até seis pessoas

O princípio do "confinamento geral é levantado" o que significa que "poderemos ter novamente contactos sociais com outras pessoas, podendo realizar-se visitas limitadas a um máximo de seis pessoas", afirmou Bettel. E, desde, que se respeitem, as distâncias de segurança. "Podemos voltar a ter contactos com a família e amigos", revelou o chefe do executivo luxemburguês.

Passam, também, a ser autorizadas as manifestações no exterior "com um máximo de 20 pessoas" e desde que as distâncias de segurança sejam respeitadas.

Também as atividades desportivas no exterior "como o golf e a equitação" serão autorizadas a partir da próxima segunda-feira. O importante é evitar ao máximo o contacto entre os desportistas.



Quanto aos ginásios ainda não é possível dizer se vão abrir no dia 1 de junho. "Primeiro temos que estudar o impato destas novas medidas", afirmou Bettel. "Temos que ver como poderemos gerir essa abertura com a nossa auto-disciplina. O nosso comportamento será determinante para o futuro", acrescentou o primeiro-ministro.





