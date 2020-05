O primeiro-ministro luxemburguês anuncia que os restaurantes poderão abrir a partir de 1 de junho se não houver descontrole da epidemia.

Covid-19. Bettel anuncia abertura de comércio a partir de 11 de maio

O primeiro-ministro luxemburguês anuncia que os restaurantes poderão abrir a partir de 1 de junho se não houver descontrole da epidemia.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou o início da segunda fase de desconfinamento a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio.

O "comércio será reaberto na próxima segundda-feira, com algumas exceções". "Os cabeleireiros e esteticistas vão abrir, na próxima segunda-feira, mas só com marcações", anunciou o primeiro - ministro. Os restaurantes "poderão abrir no dia 1 de Junho", se o número de casos de infetados se mantenha controlado. Também as bibliotecas e centros culturais podem abrir.

O princípio do "confinamento geral é levantado" o que significa que "poderemos ter novamente contactos sociais com outras pessoas, podem exitir visitas limitadas a seis pessoas". E, desde, que se mantenham, os dois metros de distância.

"Podemos voltar a ter contactos com a família e amigos", revelou o chefe do executivo luxemburguês.



O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, voltaram hoje a pronunciar-se sobre a atual situação pandémica.







