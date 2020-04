No Luxemburgo, o número de novas infeções tem-se mantido baixo nos últimos dias. Foram diagnosticados mais 30 casos positivos nesta sexta-feira e na véspera registaram-se 11 novos casos de infeção.

Covid-19. Baixo número de infeções permite rastreio de contactos no Grão-Ducado

Susy MARTINS No Luxemburgo, o número de novas infeções tem-se mantido baixo nos últimos dias. Foram diagnosticados mais 30 casos positivos nesta sexta-feira e na véspera registaram-se 11 novos casos de infeção.

Uma situação que permite voltar a fazer o rastreio de contactos, ou seja, analisar com quem é que os pacientes infetados estiveram em contacto.

O Luxemburgo fazia o rastreamento de contactos dos infetados no início da pandemia, quando começaram a surgir os primeiros casos de infeção, no final do mês de fevereiro, mas depois teve de abandonar esse processo devido ao número significativo de casos positivos.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, disse à RTL que o governo vai agora voltar a fazer o rastreio de contactos, uma vez que o país conta atualmente 603 pessoas com infeções ativas, número que possibilita esse procedimento.

Quanto a aplicações móveis que estão a ser desenvolvidas no estrangeiro para detetar infetados nas imediações, Paulette Lenert voltou a frisar "que o executivo não é favorável" a essa tecnologia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.