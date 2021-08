Os testes não são obrigatórios, mas “altamente recomendados”.

Autotestes rápidos à covid-19 após as férias coletivas no setor da construção

Milhares de portugueses regressam hoje ao trabalho. Terminaram as férias coletivas de verão para o setor da construção civil. À imagem do que aconteceu no ano passado, também agora está prevista a realização de testes à covid-19 no setor, depois de três semanas de interregno.

O diretor-geral do ‘Agrupamento das Empresas de Construção’, Pol Faber, diz que a retoma do trabalho nos estaleiros deverá ser acompanhada de autotestes para os operários.

Os testes não são obrigatórios, mas “altamente recomendados”. Segundo Pol Faber, as empresas dispõem ainda de um stock de autotestes, oferecidos pelo Estado, que poderão ser utilizados agora na retoma da atividade após as férias coletivas de verão.

No ano passado, depois do período de férias, 47% das novas infeções foram associadas ao regresso de férias no estrangeiro, altura em que o número de novos casos de ‘covid’ aumentou consideravelmente. Uma situação que as autoridades querem evitar este ano.



