Autoteste positivo? Ministério alerta para pacientes não se deslocarem a um centro de testagem

Quem tiver um autoteste positivo à covid-19 não se deve deslocar por iniciativa própria a um dos centros de despistagem do Large Scale Testing (LST) para a realização de um teste PCR. O conselho foi dado recentemente pelo Ministério da Saúde nas redes sociais.

No alerta a tutela sublinha que o paciente em causa deve colocar-se em auto- isolamento e declarar o resultado positivo às autoridades sanitárias através do site oficial de rastreamento. Depois deste contacto com as equipas será enviada uma receita médica para a realização de um teste PCR.

Caso este segundo teste seja positivo, o serviço de rastreamento da Direção da Saúde entrará em contacto com o infetado e dará instruções sobre o tempo de isolamento e o preenchimento dos formulários necessários.

O que fazer com o autoteste após a utilização Autotestes são cada vez mais utilizados, quer nas escolas, empresas e no setor da Horeca.

No caso da confirmação da infeção pelo teste PCR o Ministério da Saúde aconselha ainda os visados a informar os contactos próximos o mais rapidamente possível para que estes se coloquem em autoquarentena e assim evitar a propagação do vírus responsável pela covid-19.



