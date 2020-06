Covid-19. Autorizações de residência vão ser prolongadas

As medidas temporárias do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativas à imigração caducariam com o fim do estado de emergência. No entanto, a tutela decidiu prolongar algumas delas, como o caso das autorizações de residência.

Susy MARTINS As medidas temporárias do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativas à imigração caducariam com o fim do estado de emergência. No entanto, a tutela decidiu prolongar algumas delas, como o caso das autorizações de residência.

O prazo para pedir a autorização de residência titre de séjour, em francês) para cidadãos de países terceiros, que declararam a sua chegada ao país entre 1 de janeiro e 31 de julho de 2020, vai ser assim prolongado de três a seis meses.



Já o prazo de validade relativo às autorizações de residência emitidas pelo Grão-Ducado e que caducaram a 1 de março de 2020 foi prolongado até 31 de agosto deste ano.

Note-se ainda que os cidadãos de países terceiros, titulares de vistos e cuja autorização de permanência no país caducou a 1 de março, continuam a estar regularizados no Luxemburgo até 31 de julho. Por fim, no que diz respeito aos pedidos de proteção internacional, todos os requerentes que chegaram ao país antes de 16 de março vão receber nos próximos dias um novo documento que atesta que fizeram o seu pedido.

