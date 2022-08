Mais doses deverão chegar ao Grão-Ducado já em setembro.

Covid-19. Autoridades já estão a trabalhar na campanha de vacinação do outono

As autoridades já estão a preparar a campanha de outono de vacinação contra a covid-19. A garantia foi dada pelo diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, à rádio estatal 100,7.

Segundo o perito, o Ministério da Saúde está a contar com vacinas adaptadas às variantes da Omicron já no início do mês de setembro. O diretor da Saúde espera que as novas vacinas consigam não só evitar formas graves da doença, como também controlar melhor um possível aumento das infeções.

Até agora, cerca de 45 mil pessoas já receberam a segunda dose de reforço no Grão-Ducado. O diretor da Saúde admite abrir os centros de vacinação espalhados pelo país se a procura para a toma da vacina aumentar no outono. O Grão-Ducado espera receber no mês de setembro 260 mil doses da Pfizer e 500.000 da Moderna.

Apesar de o centro de vacinação do Hall Victor Hugo, em Limpertsberg, ter fechado as portas recentemente, os interessados podem continuar a tomar o medicamento nalgumas farmácias do país, nos consultórios médicos ou ainda no autocarro da vacinação.

