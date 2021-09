O "Impf-bus" vai estar em vários eventos culturais e desportivos em várias cidades do país durante esta sexta e a próxima segunda-feira.

Covid-19

Autocarro de vacinação percorre várias cidades nos próximos dias

O "Impf-bus" vai estar em vários eventos culturais e desportivos em várias cidades do país durante esta sexta e a próxima segunda-feira.

Com apenas um centro de vacinação de vacinação de portas abertas - em Limpertsberg, na capital, a digressão do autocarro de vacinação ("Impf-bus") continua a todo o gás nos próximos dias.

Segundo o Ministério da Saúde, o autocarro estaciona esta sexta-feira (17) e próxima segunda-feira no campus universitário de Esch/Belval. Esta última coincide com o regresso às aulas dos estudantes do ensino superior. Nestes dois locais, a vacinação espontânea é proposta pela equipa móvel entre as 8:00 e as 13:00.

Já no sábado (18) a vacinação fora de portas acontece em dois locais: em Esch-sur-Alzette na Festa da Família ("Familljefest"), entre as 11:00 e as 17:00 e em Wiltz durante a "Noite dos Lampiões", entre as 17:00 e as 21:30.

No domingo (19), as equipas móveis mantêm-se no norte do país, mas desta vez em Mertzig. Durante a iniciativa "Bike4All", as equipas móveis estão disponíveis para vacinar entre as 10:00 e as 15:00. Ainda no domingo, mas já em Koerich, o autocarro vai estar presente durante a Festa Medieval, entre as 10:00 e as 18:00.

A iniciativa "Impf-bus" tem como objetivo incentivar quem ainda não foi vacinado contra a covid-19 a fazê-lo de forma espontânea, sem necessidade de marcação prévia. Todo os residentes maiores de 12 anos e trabalhadores transfronteiriços podem deslocar-se a estes locais, bastando apenas apresentar apenas um documento de identificação e o cartão da Segurança Social.

