Covid-19

Autocarro de vacinação continua digressão pelo país

Susy MARTINS A vacinação espontânea é proposta pela equipa móvel de testagem em larga escala, entre as 11:00 e as 18:00 em vários locais do país nos próximos dias.

O autocarro de vacinação ("Impf-bus") continua esta semana em digressão pelo país. Esta quinta-feira (9), o autocarro estaciona no Glacis, na cidade do Luxemburgo, onde decorre atualmente a feira popular "Fun um Glacis". A vacinação espontânea é proposta pela equipa móvel de testagem em larga escala, entre as 11:00 e as 18:00.

Já no domingo a vacinação espontânea fora de portas acontece em dois locais: em Ettelbruck, na praça Marie-Adélaïde, entre as 14:00 e as 18:00, onde vai decorrer o "Ettelbrooklyn Street Festival" e em Grevenmacher, na festa da uva e do vinho, entre as 16:00 e as 20:00.

A iniciativa "Impf-bus" tem como objetivo incentivar quem ainda não foi vacinado contra a covid-19 a fazê-lo de forma espontânea, sem necessidade de marcação prévia.

Os residentes maiores de 12 anos e trabalhadores transfronteiriços podem, assim, deslocar-se a estes locais, apresentando apenas um documento de identificação e o cartão da Segurança Social.

