Covid-19 aumenta trabalho da Corporação de Incêndio e Socorro

Estão a ser treinados novos bombeiros para acautelar o serviço durante a pandemia e devido a estarem em quarentena bastantes elementos.

Nestes últimos dias a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) teve de intervir cerca de 180 vezes por dia para transportar pacientes, quando a média diária é de 140 intervenções.

Segundo a ministra do Interior, Taina Bofferding, o transporte de pacientes suspeitos de terem contraído a doença covid-19 requer um procedimento complexo, tanto a nível do equipamento dos bombeiros, como da desinfeção dos veículos.

A ministra do Interior reuniu-se, por videoconferência, com os responsáveis da CGDIS para ter a perceção do impacto da covid-19 no terreno e saudou as medidas que foram tomadas para limitar a propagação do novo coronavírus nos serviços de socorro.

Taina Bofferding acrescenta que apesar de todos os cuidados, há cada vez mais voluntários em auto-quarentena, porque estiveram em contacto direto com alguém de infetado.

Uma situação que leva os responsáveis da CGDIS a mobilizar, em caso de necessidade, equipas suplementares, nomeadamente estagiários que estão a ser formados para se tornarem bombeiros e funcionários administrativos.

A ministra do Interior frisou ainda que há um número consequente de chamadas que não são urgentes que chegam à central de socorro 112.

Para além das mais de 1.100 chamadas por dia, há atualmente mais uma centena de chamadas ligadas a questões sobre a covid-19, que não são de caráter urgente.

Daí o apelo à população para contactar a linha telefónica oficial do Governo dedicada à covid e de não contactar o 112 para pedir informações (247-65533) .



