Muitas pessoas infetadas pela covid-19 chegaram a ter de esperar seis dias pelo telefonema da Direção da Saúde, mas, segundo a ministra da tutela, esses atrasos estão “completamente resolvidos”.

Covid-19. Atrasos nos telefonemas estão “completamente resolvidos”

Diana ALVES Muitas pessoas infetadas pela covid-19 chegaram a ter de esperar seis dias pelo telefonema da Direção da Saúde, mas, segundo a ministra da tutela, esses atrasos estão “completamente resolvidos”.

Na resposta a uma questão parlamentar dos deputados Martine Hansen e Gilles Roth (CSV), a ministra da Saúde reconhece que os serviços do chamado ‘contact tracing’ não tiveram mãos a medir nas últimas semanas face ao aumento dos novos casos do novo coronavírus, mas garante que a situação está resolvida desde esta terça-feira (17 de novembro).

Segundo Paulette Lenert, o exército luxemburguês teve de deixar as equipas do ‘contact tracing’ para se dedicar às suas missões, o que deixou o serviço desfalcado. Essa falta de pessoal foi entretanto compensada por várias empresas e entidades que disponibilizaram efetivos, tais como a Luxair, a WSA, a administração penitenciária e a reserva sanitária.

As equipas do ‘contact tracing’ têm também contado com o apoio de voluntários e pessoas inscritas nos centros de emprego.Lenert aproveita para lembrar que as pessoas infetadas pela covid-19 continuam a ser contactadas por telefone pelo serviço ‘contact tracing’.

O infetado deve depois alertar as pessoas com que teve contacto.Estas, por sua vez, devem preencher o formulário disponível no site covid19.lu de forma a poderem receber os documentos relativos à quarentena e a receita para a realização do teste de diagnóstico a partir do sexto dia após o último contacto com um caso positivo da doença.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.