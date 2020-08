A ministra da Saúde reconhece a existência de lacunas nos testes negativos e culpa a qualidade dos exames.

Covid-19. Até 20% dos resultados dos testes negativos podem estar errados

Susy MARTINS A ministra da Saúde reconhece a existência de lacunas nos testes negativos e culpa a qualidade dos exames.

“Todos os testes de despistagem à covid-19 utilizados no Luxemburgo têm de respeitar as normas de qualidade estipuladas pela União Europeia. No entanto, pode haver até 20% de falsos negativos”. Quem o diz é a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma questão parlamentar da deputada Françoise Hetto-Gaasch do Partido Cristão Social (CSV).

A ministra da Saúde sublinha que um falso negativo pode acontecer caso a qualidade do rastreio não seja a melhor, por exemplo, se a zaragatoa (espécie de cotonete) não for introduzida profundamente na garganta ou no nariz ou então se o teste for feito no momento em que a infeção ainda não está localizada naquela zona.

Paulette Lenert acrescenta que se o teste de despistagem for positivo, parte-se do princípio que é positivo, não se fazendo outro teste de controlo. No entanto, se o teste for negativo, mas há sintomas ligados à covid-19 que persistem, então é efetuado um segundo teste, que serve para confirmar o primeiro resultado, ou então para o contradizer.

A ministra da Saúde frisa ainda que não há diferença real entre os testes feitos em larga escala e os testes normais de diagnóstico, uma vez que cada teste que é positivo na despistagem em larga escala é logo monitorizado como acontece com um teste normal, antes de o resultado ser comunicado ao paciente.

Lenert explica ainda que a sensibilidade dos testes em larga escala é um pouco inferior aos testes de diagnóstico normais, mas que mesmo assim são de excelente qualidade.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.