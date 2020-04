O Ministério da Economia pretende apoiar o “desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de ordem tecnológica destinados a limitar, ou até mesmo a ultrapassar, os efeitos económicos, sanitários e sociais da crise ligada à pandemia”

Covid-19. Até 150.000 euros para startups luxemburguesas com soluções inovadoras

Diana ALVES O Ministério da Economia pretende apoiar o “desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de ordem tecnológica destinados a limitar, ou até mesmo a ultrapassar, os efeitos económicos, sanitários e sociais da crise ligada à pandemia”

É uma forma de apoiar o ecossistema empreendedor do Luxemburgo. O Ministério da Economia vai atribuir verbas de 150.000 euros a empresas que desenvolvam projetos inovadores no âmbito da luta contra a covid-19.

A iniciativa é do Ministério da Economia e conta com a colaboração da Luxinnovation, a agência nacional para a promoção da inovação e investigação. O apelo dirigido às startups luxemburguesas será oficialmente lançado no próximo dia 9 de abril (quinta-feira).

Num comunicado divulgado às redações, o Ministério e a agência sublinham que aquilo que se pretende é o “desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de ordem tecnológica destinados a limitar, ou até mesmo a ultrapassar, os efeitos económicos, sanitários e sociais da crise ligada à pandemia”.

No total, serão selecionados até vinte projetos, sendo que cada um beneficiará de um apoio financeiro que poderá chegar aos 150.000 euros. As candidaturas devem ser entregues até ao dia 30 de abril. Depois disso, as empresas terão um prazo de apenas seis meses para desenvolver os seus projetos e lançar os produtos ou serviços.

Todas as informações sobre a iniciativa estão disponíveis no site https://www.startupluxembourg.com/startups-vs-covid19.

Recorde-se que à semelhança de outras empresas, também as startups têm direito a ajudas públicas para contornar a atual crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

A partir do próximo dia 8 de abril (quarta-feira) serão organizados webinars para informar as novas empresas sobre as medidas de apoio existentes. O calendário das sessões e o formulário de inscrição estão disponíveis em https://www.startupluxembourg.com/webinars.



