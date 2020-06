Esta associação volta a propor a criação de um observatório de fenómenos racistas e xenófobos para evitar discursos anti-estrangeiros e anti-xenófobos.

Covid-19. ASTI propõe medidas para reforçar a coesão social

As consequências económicas e sociais da pandemia de covid-19 no Grão-Ducado vão ter um maior impacto nas pessoas que já estavam em situação de desvantagem antes da crise.



A conclusão é da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI), que, reunida esta semana em assembleia geral, apresentou uma resolução política com várias medidas concretas para reforçar a coesão social entre luxemburgueses, estrangeiros e trabalhadores transfronteiriços.

Para a ASTI, a coesão social corre o risco de ser destruída sobretudo através de discursos identitários, anti-estrangeiros e anti-fronteiriços veiculados por políticos, meios de comunicação e outros atores públicos.

Com o objetivo de reforçar o "vivre ensemble", o organismo volta a propor a criação de um observatório de fenómenos racistas e xenófobos, insta os políticos a ter em consideração a imigração e os trabalhadores transfronteiriços como parte constitutiva do país e pede ao Governo e à Câmara dos Deputados para reforçarem os poderes do Centro de Igualdade de Tratamento.Outra medida que a ASTI aguarda por parte do Governo é a abolição da condição de residência de 5 anos para que um estrangeiro possa se inscrever nos cadernos eleitorais para votar nas eleições comunais.

Os responsáveis da associação de apoio aos imigrantes propõem ainda que o direito de voto tenha como base a residência e não a nacionalidade, para acabar com o défice democrático no país, onde só metade da população, com passaporte luxemburguês, pode escolher quem governa.

Entre outras propostas, a ASTI defende ainda a introdução na lei de um mecanismo de regularização de estrangeiros através do trabalho e defende a igualdade de oportunidades no sistema de ensino.



