Associação pede ainda que o governo crie "com urgência" instalações para os sem-abrigo ficarem em autoquarentena e que a requisição de quartos de hotéis para descanso dos profissionais de saúde possa ser alargada a outros setores essenciais, nesta fase.

Covid-19. ASTI pede que serviços de saúde não excluam imigrantes com situação irregular

Numa altura de combate a uma pandemia com uma resposta sem precedentes, a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) quer que esse combate não deixe ninguém para trás no Luxemburgo.

Por isso, num comunicado divulgado esta quarta-feira, 18 de março, a estrutura defende que as pessoas sem cobertura da segurança social ou mesmo sem documento de residência válido não sejam impedidas de receber tratamento hospitalar. Pessoas que possam apresentar sintomas respiratórios e/ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus, mas não só. "Num momento em que estamos numa crise sanitária, deve-se permitir o acesso aos serviços de saúde sem restrições, a toda a gente", defende Sérgio Ferreira, porta-voz da associação.

"O sistema de saúde tratará os casos de coronavírus de acordo com as regras e da forma que entender. Mas aqui a questão é que as pessoas não tenham receio de se dirigir às instituições de saúde, pela razão que for, por medo de sofrer represálias administrativas, por eventualmente poderem estar em situação irregular e ser expulsas do território", explica ao Contacto.

Criar instalações de cuidados para pessoas sem abrigo que não necessitem de hospitalização é outra das medidas que a ASTI exorta o governo a pôr em prática com urgência.

Não se trata, diz Sérgio Ferreira, de quarentenas preventivas para esta população, mas de se "criarem espaços onde alguém, que vivendo na rua, tenha que ficar eventualmente em autoquarentena", numa altura, em que explica, "a prioridade já não é identificar todos os casos, mas tratar os casos que se apresentem com maior gravidade". "Daí que haja da parte do ministério da Saúde a recomendação de que as pessoas se coloquem em autoquarentena, digamos assim. A recomendação geral é 'fiquem em casa', quem não tem casa tem de ficar em algum lado. É tão simples quanto isso."

A ASTI pede, por isso, que o governo crie "o mais rapidamente possível" essas estruturas.

Discursos nas três línguas oficiais do país

Perante esta pandemia, a organização defende que as mensagens oficiais, como os discursos do primeiro ministro, Xavier Bettel, sejam feitas, pelo menos, nas três línguas oficiais do país. "Ainda hoje o primeiro ministro voltou a fazer uma declaração e fê-la exclusivamente em luxemburguês. É evidente que a informação acabará por chegar às pessoas, não é disso que se trata".

Não sendo um obstáculo operacional, pelo facto de a mensagem acabar por ser traduzida posteriormente, no essencial, Sérgio Ferreira fala do simbolismo que ela tem numa altura em que vários setores profissionais se sacrificam para salvar e manter a vida dos outros com a maior normalidade possível, dentro de uma conjuntura com situações já comparadas às dos tempos de guerra.

"É mais uma questão simbólica, o primeiro-ministro agradecer aos trabalhadores fronteiriços franceses e alemães que estão a assegurar, sobretudo o sistema de saúde, também em francês e alemão. Nós vivemos num país onde mais de metade da população não é luxemburguesa, onde muita gente não percebe a língua luxemburguesa e palavras de conforto e de informação numa língua que as pessoas percebem é sempre importante", defende Sérgio Ferreira, lembrando outras situações, como a do desastre aéreo de 2002, em que morreram 20 pessoas e em que toda a comunicação dos ministros foi feita em diversas línguas.

Além disso, o porta-voz da ASTI sublinha que "é nestes momentos que se têm de dar sinais de inclusão e de que aqueles que não falam a língua nacional são também parte do país".

Em relação aos trabalhadores fronteiriços e à solução já prevista pelo governo de requisitar, em caso de necessidade, quartos de hotéis para descanso dos profissionais de saúde, num país onde 70% desse setor é composto por não-residentes, a ASTI gostava que a medida fosse alargada a outros trabalhadores outras áreas profissionais que continuarão a ser essenciais nesta fase do estado de emergência.

"Pensamos que esse dispositivo deve ser posto à disposição de todas as pessoas que, eventualmente, necessitem dele", conclui o responsável.