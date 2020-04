Na Áustria, por exemplo, o uso de máscaras é obrigatório quando se vai às compras. Também na China, a máscara é obrigatória.

Covid-19. Associação dos doentes reivindica máscaras para todos

A associação de defesa dos direitos dos doentes, a “Patiente Vertriedung”, reivindica máscaras de proteção para toda a população do Luxemburgo para limitar a propagação do novo coronavírus.

A “Patiente Vertriedung” defende que “vários países generalizaram a obrigatoriedade do uso de máscaras respiratórias para conter o novo vírus”.

Na Áustria, por exemplo, o uso de máscaras é obrigatório quando se vai às compras. Também na China, a máscara é obrigatória.A mensagem transmitida à população é a de que a máscara não é 100% segura face à covid-19.

Um argumento, que no entender da associação de defesa dos direitos dos doentes, se prende com o facto de as autoridades pretenderem evitar alarmismos e também para evitar uma redução do ‘stock’ de máscaras reservado aos profissionais de saúde.São já muitos os especialistas a apelarem ao uso dessa proteção face à covid-19. O que leva a “Patiente Vertriedung” a exigir do governo que disponibilize “uma certa quantia de máscaras por cada agregado familiar”, tendo em conta que os hospitais “têm agora uma reserva suficiente” para enfrentar esta pandemia.



