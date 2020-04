O arcebispo do Luxemburgo vai rezar a missa para uma igreja vazia, mas sabe que os católicos estão a assistir nos seus lares, devido ao confimamento. Saiba como pode seguir as eucaristia pascal.

Covid-19. Assista à missa de Páscoa do Cardeal Hollerich ao vivo, em casa

O confinamento no Luxemburgo devido à pandemia do coronavírus obrigou ao encerramento das igrejas e ao cancelamento de missas. Mas a celebração da Eucaristia Pascal é um momento importante para os católicos por isso o Cardeal Jean-Claude Hollerich decidiu que, apesar da Catedral do Luxemburgo estar fechada, os crentes deveriam poder assistir a esta celebração tão importante do ano Litúrgico.



Por isso, Jean-Claude Hollerich apresentou a ideia da criação de uma plataforma em streaming, pela internet, à comissão dos Episcopados da União Europeia, onde a população católica da Europa pudesse continuar a assistir às missas, em sua casa durante a crise do novo coronavírus.

Esta Páscoa, o arcebispo do Luxemburgo irá realizar as missas, como sempre o fez, mas perante uma igreja vazia. Contudo, sabe que a sua mensagem estará a ser escutada por todos os fiéis do Grão-Ducado.

Basta aceder à plataforma ‘SanctuaryStreaming.eu’. Clique aqui.

"É realmente muito estranho rezar estas missas a olhar para as cadeiras vazias, mas eu sei que muitas pessoas estão a assistir ao vivo- Stream, e eu tenho um feedback muito positivo”, revelou o cardeal Hollerich ao L’Essentiel.

Igrejas unidas pelo Cardeal

“A ideia inicial [da plataforma] foi do cardeal Hollerich e do monsenhor Alain Paul Lebeaupin, respectivamente presidente da Comece e Núncio Apostólico junto à União Europeia”, declarou Alessandro di Maio, porta-voz Comissão dos Episcopados da União Europeia (Comece), em comunicado.

Uma plataforma que não se esgota no Luxemburgo. Esta plataforma faz ligação entre santuários e igrejas católicas na Europa, em streaming ao vivo. Um site web no qual estão presentes 28 santuários de 17 países, incluindo o Vaticano, e que “mostra o desejo de solidariedade, comunhão e unidade da Igreja”, na Europa, explica Alessandro di Maio. Portugal também está nesta plataforma.

“O objetivo da plataforma é o ir ao encontro dos fiéis que gostariam de rezar na igreja ou nos Santuários, mas não podem fazê-lo porque são obrigados ao confinamento devido as medidas de prevenção adotadas pelos governos europeus”, avança este porta-voz.

“A construção de uma plataforma online deste tipo é uma pequena contribuição, mas faz parte das atividades de missão, de apoio aos povos europeus que tem como objetivo o crescimento do espírito de solidariedade, o crescimento pessoal, familiar e social, principalmente em um contexto emergencial como o da atual pandemia”, frisou Alessandro di Maio.

