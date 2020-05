Xavier Bettel tem várias máscaras de proteção. Umas comunitárias outras cirúrgicas quando a ocasião assim o exige. Veja com qual ele fica melhor.

Covid-19. As máscaras preferidas do Primeiro-ministro

Paula SANTOS FERREIRA Xavier Bettel tem várias máscaras de proteção. Umas comunitárias outras cirúrgicas quando a ocasião assim o exige. Veja com qual ele fica melhor.

As máscaras de proteção da boca e nariz contra o novo coronavírus são o novo acessório de moda obrigatório. A pandemia da covid-19 assim o obriga. E já que se tem mesmo de usar, para prevenir contágios, pode-se sempre diversificar, usar uns modelos mais clássicos e outros mais originais.

O Primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel segue as duas tendências. Sempre que visita hospitais ou outras instituições de saúde recorre às máscaras de proteção hospitalares, as adequadas à situação. Noutros eventos, ou ocasiões, gosta de colocar umas mais originais. Veja as várias escolhas de Xavier Bettel.

















Foto: Pierre Matgé





Chris Karaba









Guy Wolff





Gerry Huberty





Foto: Pierre Matgé





Photo: Pierre Matgé





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.