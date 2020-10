"Os próximos dias serão cruciais", afirma Xavier Bettel.

Covid-19. "As infeções vão continuar a aumentar"

Madalena QUEIRÓS "Os próximos dias serão cruciais", afirma Xavier Bettel.

Xavier Bettel não "hesitará em convocar um novo conselho de Governo extraordinário para tomar as medidas" que sejam necessárias, caso a situação evolua muito negativamente. A evolução dos "próximos dias será crucial", sublinhou. Os peritos "vão continuar a acompanhar a situação com toda a atenção, diariamente.

O chefe de Governo insistiu que "a responsabilidade de cada cidadão é importante neste contexto de incerteza". As autoridades estão a garantir as condições para "limitar ao máximo o afluxo aos hospitais, um sistema que apenas funcionará com a ajuda de toda a população."

As autoridades sanitárias estão a avaliar os "sinais de alerta e há inúmeros indicadores que são analisados continuamente como a tipologia da idade, as origens da infeção e a taxa de ocupação dos hospitais", subblinhou a ministra da Saúde. "Todos estes indicadores permitirão prever uma tendência para poder reagir a tempo a uma evolução incerta", acrescentou Paulette Lenert.

As regras no setor dos hotéis, bares, cafés e restaurantes (Horesca) tem que ser "seguidas obrigatoriamente".

"Todas as manifestações devem ser comunicadas às autoridades sanitárias, no interior ou no exterior, para que os responsáveis do setor da saúde possam acompanhar os eventos que tenham um número considerável de pessoas", sublinhou.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.