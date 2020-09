Com uma média de dez quartos ocupados dos seus 210, durante o confinamento, um dos palácios da capital, inaugurado em 1985, está a atravessar um período sombrio. Ouvimos Philippe Scheffer, o seu diretor.

Covid-19. As estrelas pálidas do "Royal"

Como todos os alojamentos pagos no Luxemburgo, "Le Royal" é uma vítima da pandemia de covid-19 que é duradoura e o turismo está a meio gás, mesmo que os vales de alojamento lhe tragam uma pequena dose de esperança.

Philippe Scheffer, que dirige o hotel na avenida com o mesmo nome da capital há mais de 30 anos, descreve a situação por dentro e como é que vê o futuro a curto prazo.

A situação já se arrasta há quase seis meses. Quanto tempo acha que vai conseguir continuar?

Estamos a fazer cálculos até ao final do ano. Se não houver recuperação até lá, estaremos em sérios problemas. Penso que vamos conseguir aguentar até ao próximo ano. Mas se, por exemplo, deixarmos de trabalhar a tempo reduzido, será muito difícil. As autoridades terão de continuar a apoiar o setor hoteleiro.

Como vê a evolução das coisas?

As empresas que estão a fazer esforços para assegurar a sua liquidez e estão a contrair empréstimos. Mas isso irá impedi-los de investir a médio prazo porque é apenas estão a pedir emprestado para obter dinheiro para pagar contas. Isto significa que muitas empresas, e não apenas a indústria hoteleira e de restauração, ficarão sem recursos. Felizmente, tínhamos feito um trabalho importante em 2015-2016 conseguindo mais de 20 milhões de euros e isso apoia-nos hoje.

O gerente geral da Royal admite ter "algum sucesso" com os vales turísticos de 50 euros. Um fenómeno que é "especialmente sentido aos fins-de-semana". Photo: Maurice Fick

Reduziu o seu pessoal?

O nosso estabelecimento tem cerca de 190 empregados. Mas sim, reduzimos o pessoal ao não substituir quem partiu. Mas felizmente recorremos ao desemprego parcial porque, para a atividade de alojamento, reduzimos a ocupação do hotel em quatro vezes durante o mês de julho. Mas o estabelecimento permaneceu sempre aberto.

Tínhamos mantido o hotel aberto com o espírito de responder à recepção do pessoal de saúde. O Hotel Royal tem um papel que vai para além do turismo, estando disponível também para acolher pessoas acamadas ou, se necessário, pessoas de fora do hotel.

Mas durante todo o confinamento funcionámos com menos de dez quartos ocupados por dia. De um total de 210 quartos. Em março-abril tínhamos uma média de 20 empregados no hotel numa base diária. Os outros estavam a trabalhar a tempo reduzido ou em teletrabalho para aqueles que podiam. Atualmente, tal como para todo o mês de agosto, tenho cerca de sessenta equivalentes a tempo inteiro a trabalhar no estabelecimento.

Apenas cerca de 60 dos 190 empregados do hotel de luxo continuam a vir trabalhar. Todos os outros estão a trabalhar a tempo reduzido ou em teletrabalho. Photo: Gerry Huberty/Archives

Está a dizer que sente o início de uma recuperação?

Não, podemos ver que há uma atividade diferente da que temos tido, com um pouco mais de turismo de fim-de-semana. Locais ou pessoas que vêm da região para visitar o país. Não temos muitas pessoas que vêm de muito longe. Alguns deles estão de passagem, um fenómeno que conhecemos todos os verões, como os holandeses que vão para o Sul de França e param no Luxemburgo. Mas é muito pequeno. Neste momento, estamos com uma média de 30 quartos ocupados por dia. Normalmente, temos cerca de 100 quartos ocupados em agosto.

Sentiu o efeito do vale de 50 euros para impulsionar o turismo?

Estamos a senti-lo. Há interesse, pessoas que realmente querem aproveitar a oportunidade. Não sei se há um sentimento cívico através de tudo isto. Em qualquer caso, há consumidores que querem consumir luxemburguês ou no Luxemburgo, e isso faz-se sentir. Tivemos de facto algum sucesso com estes vouchers, que se revelaram especialmente aos fins-de-semana. Aos fins-de-semana podemos chegar a um total de cerca de 60 quartos ocupados.





