Covid-19. “As escolas fecharam mas os pais vão viajar com os filhos, não faz sentido”

Paula SANTOS FERREIRA O presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria apela aos pais para não irem com os filhos para o estrangeiro nestas férias de Carnaval e com a situação pandémica atual. "Fiquem em casa".

Patrick Theisen, presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria concordou com o encerramento das escolas para diminuir a circulação do vírus entre os estudantes, sobretudo das novas variantes inglesa e sul-africana muito mais contagiosas. "Se as escolas fecharam para proteger os estudantes também os pais devem ficar em casa nestas férias para não se correr riscos de novas infeções", avisa ao Contacto este pediatra.



“Parece-me que a decisão de encerrar todas as escolas foi a correta perante a situação que se vive, mas penso que se deveria discutir também as viagens nestas férias. Não me faz sentido que as escolas tenham fechado e os alunos voltado para casa para combater as infeções, e depois os pais irem de férias de Carnaval com os filhos para o estrangeiro”, declarou ao Contacto o pediatra Patrick Theisen.

Mesmo sendo obrigatório um teste PCR para viajar este pediatra lembra que “se for feito cedo demais os testes podem dar falsos negativos, por isso o melhor é não correr riscos e ficar em casa”.

Muitas famílias vão de férias

Na tarde de terça-feira a sala de espera de um médico de família do Grão-Ducado “estavam, pelo menos, uma dezena de portugueses à espera de receber a receita médica para poder fazer teste PCR e ir este fim-de-semana a Portugal e isso foi nos 20 minutos que lá estive”, conta ao Contacto uma paciente que aguardava por uma consulta naquele especialista. Também a Luxair revelou ao Contacto que “muitas pessoas escolhem Portugal para férias de Carnaval, por razões familiares ou pessoais ou para momentos de descontração e fuga”.

Patrick Theisen prevê que “haja muitas famílias a viajar nestas férias de Carnaval” como é costume e até para novos destinos. “Quando a Luxair colocou à venda as passagens aéreas para o primeiro voo para o Dubai, que se realiza agora a 15 de fevereiro, rapidamente o avião ficou lotado”, lembra este pediatra. Os primeiros dois voos da companhia luxemburguesa para os Emirados Árabes Unidos, Dubai e Ras Al Khaimah estão agendados para o dia 15 com regresso marcado a 19 de fevereiro.

O presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria apela às famílias que fiquem em casa nestas férias de Carnaval: “Temos que ser cautelosos e não correr nenhum risco. Fiquem em casa com as crianças”, nesta altura da situação. Os casos no Luxemburgo estão a aumentar e os especialistas preveem que o país esteja à beira de uma terceira vaga, que deverá ter um pico em maio.

Ministro fala esta manhã

Ao final da manhã, pelas 11h00 o ministro da Educação irá fazer uma conferência de imprensa para anunciar se as escolas voltam a abrir após as férias de Carnaval, como previsto. Segundo a RTL, Claude Meisch deverá reabrir anunciar a reabertura dos estabelecimentos escolares após 21 de fevereiro.

O regresso ao ensino à distância antes das férias de Carnaval foi decretado pelo ministro da Educação, Claude Meisch devido ao “aumento elevado” dos casos de infeção entre alunos e funcionários nas escolas do país. Tal como os estabelecimentos escolares também as creches e os ateliês de tempos livres vão ficar encerrados até ao dia 21 de fevereiro.

Esta decisão apanhou de surpresa muitos pais e alunos, mas foi necessário este encerramento como vincou na segunda-feira o ministro da Educação aos deputados da comissão de saúde e educação. Claude Meisch irá fazer um ponto da situação na conferência desta manhã. As autoridades têm estado a analisar as causas do crescimento de casos, sobretudo no ensino fundamental, e do aparecimento de vários focos de infeção nas escolas. É necessário averiguar se o aumento está ligado à propagação das novas variantes.

