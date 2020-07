Foi convocada uma conferência de imprensa para a próxima segunda-feira, com a presença da ministra da Saúde e os embaixadores de Portugal e de Cabo Verde para alertarem as comunidades para a necessidade de manterem práticas de distanciamento social.

Covid-19. As autoridades preocupadas com o contágio dos lusófonos no Luxemburgo

Foi convocada uma conferência de imprensa para a próxima segunda-feira, com a presença da ministra da Saúde e os embaixadores de Portugal e de Cabo Verde para alertarem as comunidades para a necessidade de manterem práticas de distanciamento social.

O Governo do Luxemburgo está preocupado com o aumento de contágios do coronavírus nas comunidades lusófonas no Grão-Ducado. As autoridades atribuem esses focos, um pouco por todo o país, à realização de festas e de convívios, no período do desconfinamento, que não respeitam as normas de saúde, nomeadamente a necessidade de manter o distanciamento social.

Os seriviços de saúde detetaram um aumento de infeções em pessoas das comunidades lusófonas, um pouco por todo o país, sobretudo em imigrantes mais recentes que não dominam as línguas do Grão-Ducado, nomeadamente o francês.

O Contacto sabe que o embaixador de Portugal, António Gamito, foi contactado na passada sexta-feira pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, no sentido de serem tomadas medidas de sensibilização aos portugueses, para evitar a disseminação da doença. No sábado, ficou estabelecida a realização de uma conferência de imprensa, na segunda-feira às 13.30, no Ministério da Sáude, em que falará a titular da pasta, o embaixador de Portugal e o embaixador de Cabo Verde no Grão-Ducado, Carlos Semedo.

O objetivo deste encontro com a comunicação social é conseguir chegar às comunidades lusófonas, "aparentemente na semana passada uma boa parte dos casos de infeção verificaram-se no seio das comunidades lusófonas e em particular junto de pessoas que dominam mal o francês e estão recentemente no país. Para conseguir que a mensagem chegue aos destinatários, para que se evitem práticas de risco, convocou-se esta conferência de imprensa", disse ao Contacto o embaixador de Portugal, António Gamito.

O representante de Portugal lembra que não se pode esquecer que ainda não existe cura nem tratamento para a covid-19 e que por isso não se deve confundir desconfimanento com regresso à normalidade. "Vamos ter que saber viver com a doença tendo todos os cuidados: manter a distância social, usar máscaras e não andar em festas, como se o vírus não andasse ainda por aí".

