O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou ontem ao final do dia, várias medidas para lutar contra a propagação do coronavírus.

Covid-19. Artesanato diretamente atingido pelas medidas. Construção fica de fora.

Susy MARTINS O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou ontem ao final do dia, várias medidas para lutar contra a propagação do coronavírus.

Depois das creches e escolas, é a vez de os cafés, restaurantes, bares e lojas encerrarem ao público.

No entanto, no domingo à noite, a medida gerou muita confusão nas redes sociais, por não se saber exatamente que tipo de empresas estão obrigadas a fechar, sobretudo na área do artesanato.

Dúvidas às quais a Federação dos Artesãos já tentou responder. Num comunicado divulgado entretanto, pode ler-se que em causa estão todas as atividades em que há contacto com clientes e onde a distância de segurança de dois metros não pode ser respeitada.

A Federação dos Artesãos cita como exemplo os salões de cabeleireiro, centros de estética, escolas de condução, estúdios de tatuagens, restaurantes e bares. Estes espaços têm de fechar portas por um período indeterminado.

No entanto, os trabalhos nos estaleiros, trabalhos nas fábricas e de intervenção junto de clientes privados, como eletricistas, podem continuar a ser exercidos, desde que sejam respeitadas as medidas de higiene e de prevenção.