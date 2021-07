A nova funcionalidade da aplicação CovidCheck permite ao utilizador certificar-se que o certificado digital está em conformidade com as regras emitidas por outros países.

Aplicação 'CovidCheck' verifica se o certificado digital é válido em outros países

Oficialmente lançada a 10 de junho, a aplicação CovidCheck tem agora uma nova funcionalidade, permitindo verificar a validade dos certificados de acordo com as regras oficiais estabelecidas em outros países.

O utilizador tem uma lista de bandeiras (ver imagem) para servir de guia e, selecionando um país, pode verificar se o seu certificado digital é válido aí. Por exemplo, uma pessoa que decide ir para Espanha já não precisa de procurar forma de verificar o estatuto do seu certificado, pode fazê-lo diretamente na aplicação CovidCheck.

Mais de um milhão de certificados foram emitidos pelas autoridades luxemburguesas, desde 10 de junho. Todas as pessoas com idade igual ou superior a 16 anos e que estejam inscritas no "MyGuichet.lu" recebem automaticamente uma versão eletrónica do seu certificados na secção "Os meus dados". O certificado CovidCheck está disponível em formato digital e em papel.

Atesta que o titular foi vacinado contra a covid-19, ou que obteve recentemente um teste negativo (PCR ou teste rápido certificado de antigénio), ou que recuperou da doença nos últimos seis meses. É valido por um ano.





