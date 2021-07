A aplicação móvel de leitura dos certificados covid-19 do Grão-Ducado chama-se 'CovidCheck' e integra o certificado digital covid da União Europeia, em vigor a partir de 1 de julho.

Aplicação 'CovidCheck' apenas verifica certificados, não os grava

Manuela PEREIRA A aplicação móvel de leitura dos certificados covid-19 do Grão-Ducado chama-se 'CovidCheck' e integra o certificado digital covid da União Europeia, em vigor a partir de 1 de julho.

O sistema de verificação do 'certificado digital covid da União Europeia' entrou esta quinta-feira, 1 de julho, oficialmente em vigor nos 27 países da UE. No Luxemburgo, a aplicação móvel de leitura dos certificados chama-se 'CovidCheck' e já está operacional desde o dia 10 de junho. A aplicação pode ser descarregada em qualquer smartphone (com sistema operativo iOS ou Android) e lê o código QR dos certificados de vacinação completa contra a covid-19, recuperação da doença ou testagem negativa.

No entanto a 'CovidCheck' apenas verifica se os certificados são autênticos e válidos, não tendo como finalidade guardar os mesmos. Para descarregar digitalmente os certificados o Ministério da Saúde recomenda fazer o download dos documentos através do portal MyGuichet.lu em formato PDF para o telemóvel ou tirar uma fotografia do certificado com o telemóvel. As autoridades ressalvam que o nome e apelido devem ficar bem visíveis e legíveis para, por exemplo, serem verificados pelas autoridades aeroportuárias.



São estes os três documentos, quer em versão papel quer em digital, que a aplicação móvel 'CovidCheck' verifica. Os códigos QR nacionais podem ser lidos, a partir de 1 de julho, nos dispositivos eletrónicos dos 27 países da União Europeia, bem como na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega e na Suíça.

Os código QR contêm os dados essenciais necessários dos cidadãos e são utilizados para verificar a autenticidade e validade dos certificados. As informações que aparecem nos sistemas de leitura, como o 'CovidCheck', são o nome, a data de nascimento ou ainda a data de emissão dos certificados de vacinação, teste ou recuperação da covid.

Os certificados de vacinação completa, testagem negativa ou recuperação da doença podem ser descarregados ou impressos a partir do portal digital MyGuichet.lu. Já a aplicação móvel 'CovidCheck' pode ser descarregada na versão iOS (Apple) ou Android (Google Store).





