Covid-19. Ambiente familiar é o principal foco de infeções no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO Durante a primeira semana de maio, o Ministério da Saúde contabilizou menos novos casos e menos mortes do que na semana anterior.

Tal como se tem verificado nas últimas semanas, na primeira de maio (3 a 9), notou-se uma descida do número de novos casos e de mortes, segundo o relatório semanal do Ministério da Saúde, divulgado esta quarta-feira.

Foram relatadas 936 casos até dia 9, o que representa um recuo de 16,4 por cento menos em relação à semana anterior. A incidência semanal está, portanto, em queda, com 147 casos por 100.000 habitantes, quando na anterior estava em 176.

Na passada semana, morreram quatro pessoas por causa do vírus, menos cinco do que na última de abril. A idade média dos pacientes falecidos de Covid era de 68 anos.

Sem surpresa, o ambiente familiar é o principal foco de infeção, representando 45,6% dos casos. Já em 38% das situações, não foi possível determinar a origem do vírus, o que pode ser um alerta para as pessoas continuarem a manter os cuidados sanitários exigidos até aqui.

Devido à pouca afluência, os centros covid-19 vão começar a fechar às 15 informa que os centros fecharão a partir do dia 16 de maio, às 15h, devido ao baixo número de visitantes. Pessoas com sintomas devem entrar em contato com seu médico de família - de preferência por teleconsulta - ou ir ao pronto-socorro do hospital se tiverem problemas graves de saúde.

Apenas um caso da variante indiana foi sequenciado no Grão-Ducado. Já a variante britânica continua a dominar as infeções, representando 82,1% das amostras sequenciadas, seguida da variante sul-africana, com 10,2% e a variante brasileira, com 2,25.

O ministério dá conta de 40.717 doses da vacina contra a covid-19 administradas durante esta semana, sendo que 26.678 pessoas receberam a primeira dose e 14.039 a segunda.



