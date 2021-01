O arranque do ano letivo, de forma presencial, está previsto para a próxima segunda-feira, dia 11 de janeiro.

Covid-19. Alunos retomam hoje o ensino à distância

Diana ALVES O arranque do ano letivo, de forma presencial, está previsto para a próxima segunda-feira, dia 11 de janeiro.

Milhares de alunos regressam hoje às aulas no Luxemburgo, mas sem sair de casa. O ano letivo é retomado esta segunda-feira, após as férias de Natal, mas os alunos ficarão em regime de ensino à distância, pelo menos até ao final desta semana. Esta foi uma das medidas sanitárias anunciadas pelo Governo no final de dezembro para tentar conter a propagação da pandemia da covid-19.

Além das escolas primárias e secundárias, também as creches e os ateliês de tempos livres – encerrados desde o dia 28 de dezembro – permanecem de portas fechadas até ao próximo dia 10. Os pais que tiverem de ficar em casa com os filhos poderão recorrer à 'licença especial por razões familiares'. Os pedidos podem ser feitos através do portal guichet.lu.

Luxemburgo. Nova licença para pais com filhos no ensino à distância O Governo decidiu adicionar novas possibilidades dos pais recorrerem à licença por razões familiares quando os alunos tiverem de ficar em casa por causa da covid.19

Nas escolas do ensino fundamental, o ensino à distância dará prioridade aos exercícios de revisão da matéria dada desde o início do ano letivo. Os alunos poderão também acompanhar sessões de live-stream na plataforma schouldoheem.lu. Nas escolas secundárias, será dada continuidade aos programas curriculares.

Note-se que as aulas de música e as formações para adultos também funcionarão à distância durante esta semana.



