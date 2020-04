O ministério da Educação anunciou no seu site o calendário e o local onde podem ser feitos os testes.

Covid -19. Alunos e professsores começam a ser testados esta terça-feira

Redação O ministério da Educação anunciou no seu site o calendário e o local onde podem ser feitos os testes.

Os alunos e professores das turmas dos finalistas terão a oportunidade de ser testados à Covid-19 a partir desta terça-feira. Este é o grupo de estudantes e docentes que podem regressar à escola a partir de 4 de Maio.

Covid-19. Alunos e professores com possibilidade de fazer testes antes do regresso às aulas Mais de 6.000 alunos e 1.500 professores poderão inscrever-se na próxima semana para fazer testes de despistagem à covid-19.

Estes testes são considerados importantes para impedir a propagação do vírus, de acordo com o ministério.

Os jovens, que na maioria dos casos não desenvolvem sintomas ou desenvolvem apenas sintomas menores, desconhecem se estão infectados e que podem, por sua vez, infectar outros.

O objectivo destas campanhas de testes é evitar uma propagação massiva do vírus, especialmente a pessoas vulneráveis e idosas, segundo o ministério.

Todas as informações sobre o calendário e locais a efetuar os testes estão disponíveis no site do Ministério da Educação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.