Covid-19. Alunos e professores com possibilidade de fazer testes antes do regresso às aulas

Manuela PEREIRA Mais de 6.000 alunos e 1.500 professores poderão inscrever-se na próxima semana para fazer testes de despistagem à covid-19.

A prioridade é assim dada aos alunos e pessoal docente do último ano do ensino secundário clássico, geral e formação profissional. A informação foi revelada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, este sábado, em entrevista à RTL.

Claude Meisch lembra que o governo deu luz verde, esta sexta-feita, em Conselho de Ministros, a um projeto de investigação que visa permitir aos investigadores do Instituto Luxemburguês de Saúde (Luxembourg Institute of Health, na denominação original em inglês) analisarem a propagação da doença no Grão-Ducado.

"Estão previstas outras ações de despistagem da covid-19 para os alunos dos liceus e do ensino fundamental", garante o ministro da Educação, salientando que o objetivo "é aumentar a segurança de todos os jovens para que o regresso às aulas se faça nas melhores condições sanitárias possíveis."

Os finalistas do ensino secundário são os primeiros a regressar às aulas presenciais, no dia 4 de maio. As restantes turmas do ensino secundário só regressam aos liceus no dia 11 de maio. Depois será a vez das escolas fundamentais (pré-escolar e primária) reabrirem a 25 de maio, dia em que creches e restantes estruturas de acolhimento extracurricular também voltam a abrir portas.

A retoma escolar será assim gradual e as aulas presenciais irão decorrer em alternância. Na prática, as turmas de todo o sistema escolar vão ser dividas em dois grupos. Um dos grupos assiste às aulas presenciais enquanto o outro fica em casa a estudar. De semana a semana procede-se a uma troca de grupos.



