Covid-19. Alunos do Luxemburgo perderam uma semana de aulas em comparação com outros países

Susy MARTINS Os alunos que frequentam os estabelecimentos escolares no Luxemburgo perderam uma semana a mais de aulas em comparação com outros países da OCDE, revela o relatório sobre a educação publicado esta terça-feira.

Segundo o relatório "Education at a glance", a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), conclui que, apesar dos muitos esforços que foram feitos no setor da educação durante a pandemia, o encerramento das escolas durante o confinamento aumentou as desigualdades entre os alunos.

No relatório pode ler-se mesmo que os estabelecimentos escolares no Luxemburgo perderam uma semana a mais de aulas em comparação com os restantes 36 países estudados pela OCDE. Apesar disto, a organização salienta, por outro lado, que o facto de as salas de aulas luxemburguesas terem menos alunos é um dado positivo que facilitou as medidas de distanciamento físico.

A organização alerta que a crise sanitária ligada à covid-19 poderá resultar num menor investimento no ensino por parte dos Governos, uma vez que tiveram de direcionar recursos financeiros para as economias e sistemas de saúde fragilizados. No entanto, a OCDE salienta que o Luxemburgo investe o dobro do dinheiro em cada aluno, em comparação com outros "países ricos".

Segundo os dados da OCDE, o Governo luxemburguês investe sobretudo nos alunos universitários, na comparação entre os diferentes níveis de ensino. Em 2017, o Grão-Ducado investiu mesmo cerca de 30.256 euros a mais por estudante do que a média dos países da OCDE. O país investiu, assim, 44.071 euros por estudante.

