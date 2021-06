A única exceção, até agora, eram os profissionais de saúde transfronteiriços que tiveram a possibilidade de serem vacinados no Grão-Ducado logo na fase 1 da campanha de vacinação.

Covid-19

Afinal, Governo equaciona vacinar transfronteiriços

Susy MARTINS

O Governo está a equacionar enviar um convite para a vacinação contra a covid-19 aos trabalhadores transfronteiriços, no final da fase 6 da campanha. Uma informação avançada pelo jornal Tageblatt e confirmada pelo Ministério da Saúde.

Isso seria um passo oposto ao que o Governo tem dito nos últimos meses. Até agora o Executivo excluiu o cenário de vacinação de transfronteiriços, argumentando que estes seriam vacinados nos países de residência, uma vez que o cálculo da União Europeia sobre a quantidade de vacinas distribuídas por país é calculada em função do número de residentes, sendo que cada país recebe um certo número de doses para cobrir a sua população.

A participação do Luxemburgo na vacinação dos transfronteiriços é considerável, uma vez que todos os dias atravessam cerca de 200 mil pessoas, a fronteira para trabalhar no país.

Essa possibilidade de vacinar transfronteiriços só entrará em vigor após a conclusão da sexta fase do plano de vacinação, que engloba as pessoas entre os 16 e os 54 anos. Atualmente estão a ser vacinadas pessoas com cerca de 33 anos.

O Governo prevê que todos os residentes com mais de 18 anos recebam a convocatória para a vacinação até 15 de julho. A única condição é que não haja atrasos nas entregas dos fármacos.



