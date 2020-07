A estimativa foi feita hoje pelo investigador Alexander Skupin numa conferência de imprensa que reuniu cientistas do país. Os testes são a grande arma para travar a chegada em força de novas infeções.

Covid-19. A segunda vaga deverá chegar ao Luxemburgo “no final do ano”

Paula SANTOS FERREIRA

Testar, testar, testar. Toda a população do Grão-Ducado. Esta é a palavra de ordem para combater a chegada da tão temida segunda vaga da epidemia que, de acordo, com os estudos dos cientistas do Luxemburgo, deverá afetar o Grão-Ducado no “final do ano”.



O alerta foi deixado pelo investigador Alexander Skupin do Centro de Sistemas Biomédicos do Luxemburgo (LCBS, na sigla original), numa conferência de imprensa realizada, esta manhã de quinta-feira, para anunciar os resultados e fazer ponto de situação dos estudos sobre a epidemia no país.

Para Skupin e Paul Wilmes, também do LCBS e porta-voz da task force Covid-19, da qual fazem parte estes cientistas, a realização de testes em larga escala entre a população “são essenciais”, vincam citados pela edição francesa do Wort.

À testagem junta-se o rastreamento de contactos. Estes dois métodos juntos podem "identificar cadeias de infeção e quebrá-las", evitando assim uma segunda vaga, realçou Skupin.

Mais testes em setembro

Foi com satisfação que se anunciou nesta conferência que a taxa de participação dos habitantes na realização dos testes de despistagem que são voluntários e gratuitos é atualmente de 60%.

Mas é preciso mais. O objetivo é testar toda a população do país. Por isso, foi criada uma linha telefónica direta 28 55 83-1, disponível de segunda a sexta-feira das 8h00 às 18h00 para marcação e informação sobre os testes, de modo a que mais habitantes possam ser testados.

Atualmente, os cidadãos têm disponíveis 16 locais de realização dos testes no país que estarão a funcionar até ao dia 28 de julho. Agora irá funcionar também uma unidade móvel para chegar aos idosos e deficientes e eles poderem ser testados.

No entanto, perante a ameaça da segunda vaga, esta campanha de testagem voltará em setembro, cita a edição francesa do Wort. Nessa altura, o Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH) e o LCSB vão concentrar-se, em particular, nos agregados familiares, nos trabalhadores transfronteiriços e nos grupos em risco.

Aumento de casos previsto

O aumento atual de novos casos também já era estimado pelos investigadores do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (List na sigla original), de acordo com o estudo Coronastep. "Desde o final de junho, os vestígios do vírus nas águas residuais aumentaram em todo o país", denunciando a tendência geral das últimos semanas, declarou Henry-Michel Cauchie, investigador do List.

