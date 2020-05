Quanto vale um sorriso pintado numa máscara? Muito, sobretudo para doentes com cancro. A enfermeira Laura da Silva ofereceu máscaras “sorridentes” aos enfermeiros do CHL .

Covid-19. A portuguesa que pinta sorrisos nas máscaras hospitalares

Os doentes com cancro internados nos hospitais, nesta fase de pandemia, estão “duplamente sós”. Não podem receber visitas dos familiares e têm de estar mais isolados para estarem protegidos contra a covid-19. Como se não bastasse, agora não podem ver os sorrisos de conforto, de otimismo dos enfermeiros, porque estão tapados com máscaras.



A enfermeira portuguesa Laura da Silva, do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) conhece bem esta realidade porque é a responsável pelo blogue 'Cancer do Sein', do CHL e porque durante oito anos trabalhou nos serviços de oncologia.

Photo : Gerry Huberty

“Os sorrisos, as nossas feições e a comunicação não gestual é muito importante para os doentes internados. Claro que podemos sorrir com os olhos, mas um sorriso normal faz a diferença”, declarou ao Contacto.

Para minimizar esta falta Laura da Silva decidiu pintar um sorriso em cada máscara de proteção e oferecê-las a todo o pessoal de enfermagem do serviço de oncologia do seu hospital. “As máscaras são tão feias, tapam o rosto, assim pelo menos, os doentes sorriem”, diz esta enfermeira portuguesa nascida no Luxemburgo e que também é pintora, nos tempos livres. E teve razão.

A face de alguns doentes iluminou-se ao ver os seus enfermeiros com as máscaras “sorridentes”. “Tão giro, sabe bem ver um sorriso por fora”, declarou-lhe uma paciente hospitalar.

Doentes com cancro são grupo de risco

Os doentes oncológicos são um dos grupos de risco da convid-19. Devido ao tumor o seu sistema imunitário está fragilizado pelo que a prevenção contra a pandemia tem de ser redobrada.

“Muitos destes doentes têm medo de ficar infetados e esse receio tem sido transmitido por eles nas mensagens para o blogue Cancer do Sein, que nesta fase é destinado a todos os doentes oncológicos”, explica Laura da Silva. As visitas e interações aumentaram desde a pandemia.

As dúvidas, as interrogações, informações sobre medicamentos e outras ligadas à doença podem ser feitas online neste blogue. Laura da Silva tem uma equipa pluridisciplinar pronta a ajudá-la a dar respostas a estes anseios. “Quando vejo que é necessário encaminho os doentes para os serviços e apoios especializados”, frisa.

