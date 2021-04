A reabertura das esplanadas contribui, sem dúvida, para melhorar a fadiga pandémica, diz ao Contacto o psicanalista Thierry Simonelli, que se assume muito crítico sobre a imposição das “medidas repressivas” a toda a população, e não apenas aos grupos e locais de risco. “Estão a gerar muitos sentimentos de frustração, desespero e desânimo”, alerta.

Covid-19. “A política do medo começou a desgastar muito as pessoas”

Passados cinco meses, as famílias e amigos podem finalmente voltar a combinar encontros e conviver à mesa de uma esplanada de um café ou restaurante no Luxemburgo. A nível psicológico o que significa a reabertura destes espaços para quem vive há mais de um ano em crise pandémica?



A minha reação é mista. Como disse o próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel, esta é antes de mais uma medida simbólica, destinada a trazer de volta um rasgo de normalidade. Na minha opinião, e é o que tenho ouvido dizer com frequência, esta decisão é equívoca. Enquanto, por um lado, existe de facto uma aparência de “normalidade”, esta “normalidade” permanece repleta das mesmas inconsistências e absurdos que têm pautado o estado de crise. As questões também permanecem as mesmas: porquê só as esplanadas e não também o espaço interior dos cafés e restaurantes? Por que é que têm de encerrar às 18h e não às 19h17 ou 21h52? Existe alguma prova científica séria que justifique tais medidas e não outras? Os direitos e liberdades fundamentais não são privilégios que merecemos e são dados pelos representantes políticos por nos termos comportado bem. Assim, a situação permanece tão incoerente e tão difícil de compreender e suportar como há um ano atrás. Um pequeno bombom de normalidade não vai mudar nada.

No Luxemburgo, como em Portugal e na Europa começa-se a assistir a uma fadiga pandémica. Pensa que o regresso às esplanadas, ainda para mais na Primavera, contribui para melhorar esse cansaço?

Sim, penso que para muitas pessoas o facto de se poderem sentar nas esplanadas ao ar livre, poder falar com os outros fará a diferença. Mesmo que só seja permitido estar à mesa com uma pessoa. Eu próprio tenciono aproveitar ao máximo esta abertura, desde que os regulamentos obsessivos permitam ’respirar’ sem ser chamado à ordem a cada curva.

Tem sido muito crítico sobre a adoção de medidas restritivas pelos governos como forma de combater a covid-19. Falando na fadiga pandémica, pensa que possa haver pessoas que deixam de respeitar as regras porque já não as suportam? Como os jovens com as suas festas ilegais?

No Luxemburgo, como noutros lugares, a política do medo começou a desgastar muitas as pessoas. Este terrorismo simbólico do Estado é como todo o terrorismo: passado algum tempo ele deixa de impressionar e começa a incomodar. Assim, após um ano de investigação científica, os perigos reais do vírus e a distribuição dos riscos entre os diferentes segmentos da população tornam-se mais conhecidos. Acredito que para muitos jovens, que têm um acesso mais fácil à Internet e aos motores de busca, esta informação é bastante fácil de encontrar e ser conhecida. Para muitas pessoas, portanto, esta informação permite relativizar esse terror constante fomentado pelos políticos, os seus “especialistas” e a maioria dos meios de comunicação social.

As campanhas de vacinação e os testes rápidos não vão permitir dar um pouco de liberdade, ou será uma falsa sensação de liberdade?

Não creio que haja uma “falsa” sensação de liberdade. Uma “liberdade” tão rigorosamente controlada, monitorizada, testada, supervisionada, administrada e tão fortemente sancionada pelo mais pequeno desvio nunca dará origem a qualquer sentimento de liberdade. Esta “liberdade” assemelhar-se-á sempre à disciplina prisional que os governos têm vindo a impor há um ano, e cuja suposta eficácia epidemiológica permanece por demonstrar.

Na sua prática clínica sente esse cansaço?

Sim, desde o início do ano letivo em setembro/outubro, do ano passado que comecei a notar um cansaço nas pessoas. Vejo que o medo do vírus parece muito menos marcante – mesmo entre pessoas que levam muito a sério os possíveis riscos da doença – do que o cansaço, a raiva e a depressão a uma política repressiva e grotesca. Não posso dizer até que ponto as pessoas com quem trabalho representam a população em geral. Sei, claro, que há muitas pessoas que se sentem protegidas pela repressão e que se adaptaram a este terrorismo virológico e querem assim continuar.

O que lhe transmitem os seus pacientes?

O que ouço são sentimentos de frustração, incompreensão, desespero e desânimo perante regulamentos pesados que muitas vezes mudam, de semana para semana, com argumentos em constante mudança. O que era importante há um mês já não conta hoje, o que era verdade há três semanas é falso hoje, o que era necessário fazer há duas semanas será proibido em três semanas, e assim sucessivamente. A maioria das pessoas com quem falo sentem-se como se vivessem no mundo de Kafka.

Qual é o seu conselho para se viver nestes tempos de avanços e recuos?

Os bons conselhos parecem-me muito difíceis neste momento, em que a situação é tão mutável. Não há forma de realmente nos adaptarmos a uma situação que muda de dia para dia, e cuja previsibilidade permanece quase nula. Parece-me importante que todos encontrem o seu caminho através da cacofonia incessante da informação e dos regulamentos. Desculpem-me, mas é por isso que penso que é importante neste momento – e muitas pessoas instintivamente o fazem – reduzir a exposição aos meios de comunicação tradicionais e sociais, e aos discursos semanais dos políticos que continuam a forçar a discussão e o debate numa direção com retórica manipuladora, através da utilização de técnicas de marketing e práticas de ’relações públicas’.

Perante este cenário é importante manter os contactos sociais, mesmo que mínimos?

Parece-me importante tentar, tanto quanto possível com os regulamentos em vigor e com um pouco de senso comum, manter e desenvolver contactos sociais o melhor possível para sair do clima do terrorismo. Estes contactos sociais privados são atualmente o único lugar para verdadeiras discussões controversas, a única possibilidade de trabalhar psicologicamente e “digerir” um pouco a depressão, ansiedade e raiva provocadas pelo novo paternalismo generalizado.

Isso significa que o modo eleito para ganhar a guerra contra a pandemia está a prejudicar o bem-estar psicológico?

As consequências são óbvias e foram oficialmente documentadas. O impacto está a tornar-se cada vez mais generalizado. E qual é a resposta política ao problema causado por uma política desconcertante? Existe uma mudança na política? Longe disso. Em vez de tratarmos das causas do problema, propomos ‘band-aids’ (pensos rápidos): terapias, mais investimento em cuidados psiquiátricos, etc. Não vale a pena repetir as mesmas medidas que sabemos que demonstraram ser pouco úteis ou inúteis.

É uma gestão ao momento?

Sim. É a solução típica: a generalização absurda do uso de máscaras, o toque de recolher obrigatório cego e os confinamentos arbitrários estão a provar não ter nenhum efeito convincente, ou mesmo um efeito prejudicial, se quisermos acreditar nos últimos estudos científicos e não nos políticos ou jornalistas à procura de um “furo jornalístico”.

Que conselhos daria aos governos para combater a covid-19 sem esta “repressão e paternalismo”?

Vejo que tem um sentido de humor. Bem, deixe-me responder-lhe da mesma forma: se me der os salários destes “decisores políticos” e dos seus peritos, escrever-lhe-ei um relatório sucinto de 50 páginas até ao final do mês, detalhando todas as soluções científicas e políticas para os problemas mencionados. Estas soluções são documentadas, publicadas e discutidas oficialmente em estudos e artigos científicos. Mesmo para pessoas muito preguiçosas, não seria preciso muito esforço para as encontrar.

Há então justificação para que as pessoas quebrem as regras impostas? Em seu entender devem as restrições ser reduzidas?

Há todo o tipo de razões para quebrar as regras: cansaço e mais cansaço, desgaste da política do medo, habituação ao risco, raiva e revolta perante o absurdo, e por aí fora. Eu não diria que as restrições deveriam simplesmente ser reduzidas. As medidas de proteção devem vigorar, de forma razoável e eficaz, nos locais e em relação a pessoas cuja exposição ao vírus constitui um perigo real de doença grave ou mesmo de morte. Isto é óbvio. Mas não para a maioria da população saudável e de baixo risco.

Os grupos prioritários, portanto…

Este perigo real diz respeito a uma ínfima parte da população. Segundo um estudo publicado no boletim oficial da Organização Mundial de Saúde (OMS) já em outubro de 2020 – e a situação não mudou radicalmente desde então – segundo esse estudo que analisou dados de 51 países, a taxa de mortalidade por infeção covid varia entre os 0,00% e os 0,31%, nas pessoas com menos de 70 anos e saudáveis. Se nos basearmos em estudos científicos tão sérios como este e não nos discursos de políticos ou no sensacionalismo de certos jornalistas, parece que as medidas liberticidas generalizadas não são adequadas, nem necessárias, nem proporcionais aos riscos reais.

