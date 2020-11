Até esta segunda-feira registaram-se 9.417 infecções ativas no Luxemburgo e 14.094 pessoas foram consideradas recuperadas do vírus.

Covid-19. 482 novos casos no Luxemburgo e mais cinco mortes

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram registados nas últimas 24 horas 482 novos casos positivos ao novo coronavírus dentro de 10.730 testes realizados. A taxa de reprodução efetiva do vírus é de 0,84.

Contaram-se ainda cinco mortes associadas à covid-19, o que eleva para 198 o número total de mortes relacionadas com a doença no Luxemburgo.

Esta terça-feira estão 177 pacientes, mais nove do que no dia anterior, em cuidados hospitalares normais, dos quais 11 são pessoas com casos suspeitos. Existem mais duas pessoas a precisar de cuidados intensivos nas últimas 24 horas, registando-se agora um total de 42 pacientes nestes cuidados.

