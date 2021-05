346 idosos residentes em lares no Luxemburgo morreram com covid-19 desde o início da pandemia.

Covid-19. 43% das mortes no Grão-Ducado aconteceram em lares de idosos

Redação

O balanço surgiu numa resposta parlamentar conjunta da ministra da Família, Corinne Cahen, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, ao deputado do CSV Michel Wolter.

346 idosos residentes em lares no Luxemburgo morreram com covid-19 desde o início da pandemia, representando assim 43% de todas as mortes relacionadas com o vírus no Grão-Ducado. Destes, 220 morreram nas instituições e não nos hospitais.

Jeannot Waringo lidera investigação sobre casos de contágio nos lares do Luxemburgo O antigo diretor da Inspeção-Geral das Finanças foi o grande responsável pelo "relatório Waringo" que propunha uma reestruturação na Corte Grã-Ducal.

O taxa elevada de mortes em lares de idosos durante a pandemia foi motivo de um debate aceso no Parlamento, com a ministra da Família, Corinne Cahen, a ser alvo de ataques por parte da oposição.

Por consequinte, o Governo anunciou um estudo independente e a nomeação de um grupo de trabalho para investigar mais detalhadamente a incidência da infeção nas estruturas de acolhimento. Os resultados são esperados em junho.

