Outra boa notícia é que não há vítimas mortais a registar nas últimas 24 horas.

Covid-19. 3123 pessoas já foram curadas no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Outra boa notícia é que não há vítimas mortais a registar nas últimas 24 horas.

O número de pessoas curadas de covid-19 no Luxemburgo é agora de 3.123, mais 19 do que ontem.



De acordo com a atualização feita esta tarde pelas autoridades de Saúde, o número de casos positivos mantém a tendência dos últimos dias, ou seja, subiu pouco: mais seis em relação aos dados de ontem, totalizando agora 3.729 infetados no Grão-Ducado.

Outra boa notícia é que não há vítimas mortais a registar nas últimas 24 horas. Em termos percentuais, 83,7% do total de infetados deixaram de ter covid-19, 2,3% morreram, enquanto os restantes 13,8% são ainda casos ativos.

Quanto ao número de altas hospitalares, há atualmente 790, havendo ainda 141 hospitalizações, incluindo 20 em cuidados intensivos.

Até agora foram feitos 39.102 testes.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.