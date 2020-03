O pico de infeções é esperado nos próximos dias. Daí as autoridades continuarem a apelar ao confinamento em casa.

Covid-19. 21 mortos e 1.950 infetados no Luxemburgo

(hdb)- O número de mortes associadas à Covid-19 subiu hoje para 21. De acordo com o mais recente balanço, feito esta tarde pelo Ministério da Saúde, há mais três mortos em relação ao dia de ontem, totalizando agora 21 mortos. Quanto aos infetados, o número subiu para 1.950 casos.

Dados atualizados hoje, um mês depois da confirmação do primeiro caso positivo no Luxemburgo, a 29 de fevereiro.

Covid-19. Luxemburgo tem a maior média de testes do mundo Com 13.738 testes já realizados, o Grão-Ducado, em proporção, é o país que mais testes realiza no mundo.

Para receber os pacientes com sintomas suspeitos de infeção, o governo criou, nos últimos dias, quatro centros de saúde provisórios.

O centro cultural de Grevenmacher, transformado em centro médico, está operacional desde ontem. Antes disso abriu em Ettelbruck, o ‘hall’ do Deich. Em Esch/Belval foi a Rockhal. E na cidade do Luxemburgo, está aberta aos doentes desde segunda-feira, a LuxExpo, no bairro de Kirchberg.

