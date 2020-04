Deslocações sem autorização, festas de amigos em jardins e pátios, incumprimentos por parte de cafés e lojas fazem parte das 5000 ações de controlo realizados pela polícia.

Covid-19. 1600 multas por violações ao confinamento no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Deslocações sem autorização, festas de amigos em jardins e pátios, incumprimentos por parte de cafés e lojas fazem parte das 5000 ações de controlo realizados pela polícia.

A polícia do Grão-Ducado divulgou hoje um primeiro balanço das suas ações de fiscalização e controlo realizadas desde o dia 18 de março, aquando do início do Estado de Emergência e confinamento devido à pandemia do novo coronavírus.

No total, os agentes policiais realizaram mais de 5000 fiscalizações em todo o país, o que corresponde a uma "média de 1.000 verificações por semana ou 140 por dia", refere a Polícia em comunicado.

Andar sem máscara nos locais públicos dá 149 euros de multa A partir de segunda-feira o uso da máscara bocal será obrigatório, nos transportes públicos, mercados, lojas, em todos os locais de comércio e públicos, anunciou o ministro François Bausch.

Controlos que deram origem a 1600 multas a residentes no Luxemburgo, muitas por deslocações não autorizadas e tendo sido realizados "60 relatórios por incumprimento das medidas por lojas, cafés ou pátios, respectivamente, devido a festas privadas que reuniram pessoas que não moravam juntas". Estas reuniões e as deslocações de automóvel nas estradas foram dois dos focos de atenção policial no início do confinamento.

Atualmente, as ações de fiscalização recaem também sobre o uso de máscara de proteção bocal, medida que se tornou obrigatória nos transportes, locais públicos, locais de trabalho, desde a passada segunda-feira, dia 20 de abril. A Polícia do Grão-Ducado declara que ainda não tem dados sobre o cumprimento desta nova regra individual.

Convém lembrar que quem violar esta medida e não usar máscara de proteção onde é obrigatório pode ser punido com uma multa de 149 euros.

