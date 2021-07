Nova campanha de vacinação deste grupo vulnerável decorreu na semana passada. Todos os pacientes tomaram a vacina da Janssen.

Covid-19

160 pessoas sem-abrigo foram vacinadas nos últimos dias

Susy MARTINS

Após as primeiras ações de vacinação no início do mês de junho, as autoridades sanitárias voltaram a vacinar as pessoas em situação precária em meados de junho. A ação foi levada a cabo nos dias 16, 19 e 20 de julho por equipas móveis. No total, 160 pessoas sem-abrigo foram vacinadas com o fármaco de dose única Janssen (Johnson & Johnson).

Organizada pelos ministérios da Saúde e da Família, a vacinação ocorreu com a ajuda das associações ativas nesta área, como a Caritas ou a Abrigado. A primeira ação de vacinação deste grupo aconteceu no mês de junho nas instalações da "Ação Inverno" (Wanteraktioun, em luxemburguês).

Desta vez, para chegar às pessoas que não se puderam deslocar o Ministério da Saúde as equipas móveis estiveram no café social da Caritas, em Bonnevoie, ou nas instalações da Abrigado (centro de acolhimento de toxicodependentes), na capital e no sul do país.

