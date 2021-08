Ouvir música e ser vacinada contra a covid-19: foi este o programa escolhido por mais de uma centena de pessoas no Festival e-Lake este fim de semana.

110 pessoas foram vacinadas no Festival e-Lake

O Festival e-Lake aconteceu no passado fim de semana, em Echternach, para um número limitado de 500 pessoas que tiveram de apresentar o Covid check à entrada.

O festival decorreu sem incidentes e, para além da música, 110 participantes tiveram a oportunidade de ser vacinados contra a covid-19, na central móvel de vacinação que circula pelo país.

"A ação foi um sucesso total" , disse ao Wort Michèle Mirkes, porta-voz da autoridade nacional de saúde.



Não foi necessário aviso prévio, apenas o cartão de identidade e um cartão de segurança social. No sábado, foram vacinas 66 pessoas e, no domingo, 44, com os fármacos da Biontech/Pfizer ou Johnson & Johnson.

7 Imagens do festival Photo: Caroline Martin

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Imagens do festival Photo: Caroline Martin Imagens do festival Photo: Caroline Martin Imagens do festival Photo: Caroline Martin Imagens do festival Photo: Caroline Martin Imagens do festival Photo: Caroline Martin Imagens do festival Photo: Caroline Martin Imagens do festival Photo: Caroline Martin





