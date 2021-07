O Grão-Ducado vai entregar as vacinas através da Covax, o mecanismo europeu de partilha de vacinas com outros países.

Luxemburgo 2 min.

COVAX

Covid-19. Luxemburgo doa 350 mil vacinas a países mais vulneráveis

À medida que avança a pandemia e que surgem novas variantes, a vacinação é a arma que o mundo tem numa corrida contra o tempo. Contudo, o ritmo de imunização da população mundial não é o mesmo em todos os países e vários organismos internacionais como a ONU e a OMS têm criticado a desigualdade entre as regiões mais ricas e as mais pobres.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghrebeyesus, declarou mesmo que o objetivo da Covax não é a caridade: numa economia global altamente interconectada, vacinas eficazes e amplamente disponíveis, são a forma mais rápida de acabar com a pandemia, reiniciar a economia global e garantir uma recuperação sustentável. "Ou nos afogamos ou nadamos juntos”, afirmou.



Nos últimos dias, a impaciência do Governo venezuelano fez-se sentir com o Presidente Nicolás Maduro a fazer um ultimato ao programa Covax depois de assegurar que o país pagou essas vacinas mas que ainda não as recebeu.

"O sistema Covax falhou. Nós cumprimos a nossa parte (...). Tivemos que entrar no jogo, fazer magia para desbloquear fundos que estavam congelados", declarou Maduro, na televisão nacional, precisando que o seu país pagou 120 milhões de dólares àquele programa da Organização Mundial de Saúde (OMS) sem nada receber.

Quando a pressão sobe para que a vacinação acelere nos países mais pobres, o Governo luxemburguês decidiu a 2 de julho doar vacinas à Covax, "a fim de contribuir, com espírito de solidariedade, para a partilha de vacinas em todo o mundo", afirma num comunicado enviado às redações esta terça-feira.

Inicialmente, o Luxemburgo vai doar 350 mil vacinas da Johnson & Johnson, AstraZeneca e vacinas mRNA. Até ao final de junho, os estados-membro da UE partilharam mais de 2,5 milhões de doses de vacinas com países terceiros através da Covax e do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

A fim de limitar os riscos de surtos pandémicos e a propagação de variantes, o executivo luxemburguês respondeu ao repto da OMS de para vacinar pelo menos 10% da população de cada país até setembro e pelo menos 30% até ao final do ano, o que representa uma necessidade total de 250 milhões de doses de vacinas. Atualmente, um total de 14% da população mundial já recebeu pelo menos uma dose de vacina. No entanto, esta percentagem é distribuída de forma desigual de país para país.



Para interromper a pandemia antes que surjam novas variantes multi-resistentes, é imperativo que 70 a 80% da população mundial seja imunizada, quer pela recuperação da doença, quer com as vacinas mais eficazes.

