O Ministério Público arquivou o processo sobre os alegados casos de violência física na corte grã-ducal. Em causa, falta de indícios.

Corte grã-ducal. Processo sobre violência física arquivado

Diana ALVES O Ministério Público arquivou o processo sobre os alegados casos de violência física na corte grã-ducal. Em causa, falta de indícios.

As declarações sobre as alegadas agressões físicas por parte de membros da casa real contra funcionários foram feitas a 2 de fevereiro último por um jornalista do Land durante o programa Presseclub da RTL.

Um dia depois, o Ministério Público decidiu abrir um inquérito preliminar, entregue à Polícia Judiciária. No âmbito dessa investigação, várias pessoas, incluindo antigos funcionários da casa real e Jeannot Waringo – representante especial do primeiro-ministro na corte – foram ouvidas ao longo dos últimos meses.

Reforma da corte grã-ducal cada vez mais perto A partir das conclusões do documento que analisou a gestão financeira da corte são propostas várias mudanças no projeto de decreto apresentado esta quarta-feira, por Xavier Bettel, aos deputados.

Sessões que, segundo o Ministério Público, “não permitiram confirmar as afirmações do jornalista em questão”. O próprio jornalista, ouvido duas vezes pelas autoridades, disse não poder divulgar mais informações invocando a lei sobre a proteção das fontes.

As autoridades adiantam ainda que, ao longo dos últimos meses, nem o Ministério Público nem a Polícia Judiciária receberam qualquer denúncia ou contacto espontâneo no âmbito deste processo, “apesar da mediatização do caso”.

Uma série de elementos que levaram o Ministério Público a arquivar o processo, após o inquérito preliminar.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.