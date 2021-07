Conta luxemburguesa recebeu transferências no valor de pouco mais de 843.000 euros, de acordo com a justiça peruana. Conta tinha sido utilizada para disfarçar comissões ilícitas de negócios de armas estrangeiras, escreve esta segunda o LuxTimes.

Luxemburgo a um passo de devolver fundos ilícitos ligados a negócios de armas no Peru

Cerca de um milhão de dólares, mais precisamente 843.000 euros, em negócios de armas clandestinas guardados durante anos numa conta bancária luxemburguesa estão mais próximos de serem devolvidos ao Peru. Isto acontece depois do proprietário beneficiário da conta se ter abstido de recorrer de uma sentença judicial que confiscou o dinheiro. A história é revelada esta segunda-feira pelo jornal inglês Luxembourg Times, do grupo do Contacto e Luxemburger Wort.

Marco Antonio Ibárcena Dworzak não exerceu o seu direito de recurso contra a decisão de abril relacionada com o seu falecido pai, o comandante-geral da marinha peruana entre 1996 e 2000, revelou na sexta-feira a porta-voz de serviço dos tribunais luxemburgueses, Diane Klein.

A tomada de posição abre caminho para o governo luxemburguês transferir de volta para o Peru o dinheiro, atualmente depositado numa conta controlada pelo Tesouro luxemburguês. "Será o ministério da Justiça a liderar estas negociações (com as autoridades peruanas) com o apoio do gabinete de recuperação de bens do Ministério Público luxemburguês", avançou Diane Klein ao The Luxembourg Times.

O comandante-geral da marinha peruana foi listado como o beneficiário da conta luxemburguesa depositada no agora extinto Prudential Bache International Bank Limited. A conta tinha sido congelada desde 2002 integrada em tentativas legais por parte do Peru para recuperar os fundos.

De acordo com a justiça peruana, a conta recebeu transferências no valor de pouco mais de um milhão de dólares (843.000 euros), e tinha sido utilizada para disfarçar comissões ilícitas de negócios de armas estrangeiras. Em 2019, os tribunais peruanos ordenaram a confiscação da conta ao abrigo de uma lei aprovada no ano anterior. A lei autoriza a recuperação de bens roubados a partir de contas bancárias estrangeiras.



Antonio Américo Ibárcena Dworzak, que morreu em 2018, foi um colaborador próximo de Alberto Fujimori, presidente do Peru entre 1990 a 2000, e do seu chefe dos serviços secretos Vladimiro Montesinos. Ambos estão atualmente presos por terem autorizado assassinatos levados a cabo por esquadrões da morte. A filha de Fujimori, Keiko, foi, aliás uma das candidatas às presidenciais peruanas no mês passado mas acabou derrotada na segunda volta pelo candidato de esquerda Pedro Castillo.

Castillo ainda não foi confirmado como o novo presidente do país depois de Fujimori ter pedido a impugnação dos resultados alegando fraude eleitoral, uma alegação que foi rejeitada pelos observadores eleitorais.

Há três meses um tribunal luxemburguês declarou o esforço de recuperação de bens peruanos exequível no Grão-Ducado. Marco Antonio Ibárcena Dworzak recebeu então 40 dias para recorrer da decisão, de acordo com o serviço judicial luxemburguês.

A nota pública do aviso judicial publicado na imprensa em maio passado à qual não foi pedido recurso. Foto: Jornal Tageblatt

Dworzak, cujo endereço na sentença judicial foi dado como um subúrbio da capital chilena Santiago, não tinha contestado decisões judiciais anteriores no Peru relativas ao confisco da conta. Uma tentativa do Peru de extraditá-lo em 2009 para enfrentar acusações criminais no caso foi recusada por um juiz chileno devido a "falta de provas".

O filho do ex-comandante falecido disse não ter conhecimento das atividades do seu pai e negou ter qualquer ligação com a conta sob investigação, de acordo com relatos dos meios de comunicação social no Peru desde essa altura. Apesar dos últimos desenvolvimentos, poderá levar algum tempo até que os fundos luxemburgueses possam ser transferidos de volta para o Peru.

Num caso separado, em dezembro passado o Luxemburgo concordou em devolver quase 10 milhões de euros ao Peru que tinham sido escondidos no Grão-Ducado há décadas por Montesinos, que também lucraram com negócios ilícitos de armas corruptos.

Sobre este caso, o Luxemburgo disse que devolveria o dinheiro ao Peru em 2017. Foram precisos vários anos até que o Luxemburgo, o Peru e a Suíça - onde o dinheiro também tinha sido confiscado - chegassem a acordo sobre um procedimento permitido pelos sistemas legais dos três países.

