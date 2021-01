Afluência de pessoas criou problemas de trânsito obrigando à intervenção das autoridades.

Corrida às brincadeiras na neve leva polícia a intervir em Grevels

Redação

A quantidade de pessoas que durante este fim de semana se deslocou à zona oeste do país, perto da fronteira belga, em Grevels, onde a neve caiu intensamente nos últimos dias e onde puderam desfrutar das tradicionais brincadeiras na neve, levou, no entanto, a polícia a ter de intervir.

Segundo noticia a RTL, foram sobretudo as questões de segurança rodoviária que mobilizaram as autoridades para aquela zona, que serviu de alternativa, a áreas como as Fagnes, na Bélgica, cujo acesso continua vedado para evitar ajuntamentos.

Assim, muitos luxemburgueses e também pessoas vindas do estrangeiro, aproveitaram a grande quantidade de neve que caiu nos últimos dias no planalto de Grevels, perto de Martelange, e o primeiro fim de semana do ano, para usufruir dos jogos e brincadeiras que ela propicia. No entanto, a quantidade de pessoas que se dirigiu para aquela zona criou problemas de estacionamento, com muitos proprietários de veículos a estacionar ao longo da estrada, acabando por bloquear a circulação.

A polícia teve de intervir a fim de impor a ordem, notificando os condutores mal estacionados.

