Uma menina de quatro anos da Escola "Paraíso Sagrados Corazones" pode ter sido infectada pelos pais. Há dois outros casos de crianças em idade escolar em Castilla-La Mancha contaminadas.

Coronavírus. Três menores infetados em Espanha

Uma menina de 4 anos da escola Paraíso Sagrados Corazones, em Madrid, foi infectada pelo coronavírus, depois dos testes dos seus pais também terem dado positivo para Covid-19, revelaram à agência Efe fontes do Ministério da Saúde da Região de Madrid.

Na terça-feira, os pais foram informados que havia um possível caso de Covid-19 relacionado com a escola, e algumas horas depois o próprio centro confirmou a notícia. O diretor do Centro de Coordenação de Alertas de Saúde e Emergências, Fernando Simon, revelou que duas outras crianças em idade escolar estão infectadas com coronavírus em Castilla-La Mancha. Além disso, dois estudantes do Instituto de Empresa que tinham viajado para Itália e um trabalhador da Universidade Francisco de Vitória também foram infectados pelo coronavírus.

Dos mais de 150 casos registados em Espanha, pelo menos 56 foram infectados pelo coronavírus em Madrid.