Coronavírus

SARS-CoV-2 cada vez mais presente nas águas residuais do Luxemburgo

Susy MARTINS Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus responsável pela covid-19 nas amostras.

Embora a presença do novo coronavírus seja cada vez mais notória nas águas residuais do Luxemburgo, o número de novas contaminações mantém-se relativamente baixo.

Uma das explicações poderá ser o facto de o Grão-Ducado ser um país onde um número elevado de transfronteiriços passa o dia inteiro a trabalhar, sendo que estes são geralmente testados e contabilizados no seu país de residência.

O último relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa), mostra um novo aumento na prevalência do SARS-CoV-2 nas águas residuais no país.

Variante Delta representa 81% dos casos no Luxemburgo A prevalência da antiga variante indiana no número de infetados mantém-se predominante.

Da análise feita nas 13 estações de purificação emerge "uma elevada prevalência nacional do vírus", pode ler-se no estudo feito entre a semana de 2 a 8 de agosto.

Os investigadores acrescentam ainda que este aumento de contaminação é mais elevado do que nas semanas anteriores e semelhante ao medido no início de julho, altura em que o número de novas infeções começou a aumentar, ultrapassando as 100 novas infeções diárias.

Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.



